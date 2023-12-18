Мы открыли для себя новых юных шахматистов - Фарид Гайыбов

БАКУ /Trend/ - Количество успехов азербайджанских шахматистов за год очень велико. Естественно, это радует каждого из нас.

Об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, передает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz.

Министр отметил, что 2023 год был плодотворным в плане шахмат.

"В течение этого года Азербайджан принимал множество международных соревнований. Один из них - чемпионат мира по шахматам, в котором приняло участие значительное количество известных зарубежных шахматистов. Также в рамках "Года Гейдара Алиева" Федерацией шахмат была организована серия мероприятий. Азербайджанские шахматисты вернулись со значительным количеством медалей с различных международных турниров. Их результаты потрясающие. Помимо этого, мы открыли для себя новых юных шахматистов, которые также достойно представляли нашу страну на чемпионатах и соревнованиях Европы. Безусловно, без государственной поддержки этих результатов могло бы и не быть. Президент Ильхам Алиев всегда уделяет большое внимание развитию спорта и проявляет заботу о наших спортсменах", - добавил министр.

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