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В Азербайджане достаточно вакцин от кори - Тайяр Эйвазов

Общество Материалы 22 декабря 2023 17:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане достаточно вакцин от кори - Тайяр Эйвазов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достаточно вакцин от кори.

Об этом сказал журналистам специалист-эксперт минздрава Тайяр Эйвазов, сообщает Trend.

Он добавил, что избежать заражения корью можно путем вакцинации.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с "завозными" случаями из других стран, привели к локальному распространению этой инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных случаев кори на территории страны иногда встречаются осложнения у детей из группы риска, а также развитие бактериальных инфекций, отсроченные обращения к врачу или неправильная диагностика.

Согласно "календарю профилактических прививок", действующему в стране в целях охраны здоровья детей и профилактики инфекций, все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть вакцинированы два раза против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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