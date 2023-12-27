АЖД назначает скоростной поезд по направлению Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначает скоростной поезд Баку-Агстафа для удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с новогодними праздничными днями.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО, поезд, отправляющийся из Баку 31 декабря в 16:00, прибудет в Агстафу в 22:25.

Для ознакомления с расписанием поездов и получения билетов можно скачать приложение "ADY Mobile" или перейти по ссылке на сайт www.ady.az.

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