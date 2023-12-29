Определен предел численности работников министерства экономики Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал указ "Об утверждении "Положения о министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики"" и "Обеспечении деятельности министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики"".

Как сообщает в пятницу Trend, вышеупомянутым указом определен предел численности сотрудников министерства экономики Нахчывана (554 штатные единицы, а по аппарату министерства - 103 штатные единицы).

Также определены пределы штатной численности Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (271 штатная единица), Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики (107 штатных единиц), Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана (73 штатные единицы).

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