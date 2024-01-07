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В Азербайджане будет временно приостановлен процесс электронного перевода учащихся

Общество Материалы 7 января 2024 18:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет временно приостановлен процесс электронного перевода учащихся

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 17:00 10 января будет временно приостановлен процесс электронного перевода учащихся в I полугодии 2023-2024 учебного года.

Об этом сообщило Государственное агентство Азербайджана по дошкольному и общему образованию, передает Trend.

Было отмечено, что процесс перевода по XI классам не будет активным с 10 января 2024 года до конца учебного года, учитывая количество времени, оставшегося до выпускных экзаменов по уровню полного среднего образования.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о дате возобновления процесса электронного перевода по подготовительным группам школ и I-X классам.

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