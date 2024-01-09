Названо количество грузового транспорта, ожидающего проезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на таможенном посту "Самур" ожидают проезда 45 грузовых автомобилей.

Об этом Trend сообщили во вторник в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечено, что на таможенном посту "Самур" ожидают проезда 45 грузовых автомобилей, "Мазымгара" - 16, "Красный Мост" - 65, "Билясувар" - 38, на таможенном посту "Астара" - 7 грузовых автомобилей.

На таможенном посту "Ханоба" ожидающего проезда грузового транспорта нет.

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