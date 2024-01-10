Столь уничижительное отношение к статуе Хуршидбану Натаван во Франции является варварством - Чингиз Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Столь уничижительное отношение к статуе Хуршидбану Натаван во Франции является варварством.

Об этом сказал журналистам народный писатель Чингиз Абдуллаев, сообщает Trend.

Он отметил, что это наносит большой удар по связям двух стран.

"Мы высоко ценим культуру Франции, однако их отношение очевидно. Я не верю, что в Азербайджане могли бы поступить подобным образом в отношении Франции. Но, к сожалению, такова политика Франции", - отметил он.

Отметим, что мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовила к сносу памятник Натаван.

До этого были демонтированы все таблички с указанием названия «Азербайджанский парк», где стоит памятник. После широкого резонанса вокруг этих сообщений мэрия отказалась от указанных намерений.

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