Азербайджан входит в число стран с самой сильной армией

БАКУ /Trend/ - "Global Fire Power" опубликовал список стран мира с сильнейшими армиями за 2024 год.

Как сообщает Trend, Азербайджан занял в списке 59 место.

Отметим, что первое место в списке занимают США. Другие страны, попавшие в первую десятку - это Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и Италия.

Французская армия не смогла войти в первую десятку и заняла 11-е место. Армения же занимает 102-е место среди 145 стран. Согласно списку, страна с самой слабой армией в мире - Бутан.

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