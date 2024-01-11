Одной из главных задач является укрепление потенциала и позиций информресурсов Азербайджана - Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Говоря о роли СМИ в освещении выборов, следует отметить, что в нынешний период, когда средства коммуникации переживают этап трансформации, цифровые платформы и инструменты социальных сетей расширяют свой охват, одной из главных задач является укрепление потенциала и позиций национальных информационных ресурсов в глобальной информационной сети.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития СМИ Азербайджана Ахмед Исмайлов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

"Был достигнут заметный прогресс в области проведенных в последние годы реформ, направленных на совершенствование законодательной базы деятельности СМИ, укрепление их экономических основ, улучшение социального обеспечения журналистов, реализацию государственной коммуникационной политики в соответствии с требованиями современности, повышение гибкости, профессионализма в области журналистики, расширение международных связей СМИ и создание совместных платформ с дружественными странами", - сказал он.

А.Исмайлов упомянул, что 12 января 2021 года Указом Президента Азербайджанской Республики "Об углублении реформ в сфере медиа в Азербайджанской Республике", было создано Агентство по развитию медиа.

"Целью создания агентства является поддержка развития медиа в Азербайджанской Республике, продолжение институционального строительства в этой области, стимулирование внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций", - подчеркнул он.

Он также отметил, что одним из важных факторов для азербайджанских медиа является Закон Азербайджанской Республики "О медиа", вступивший в силу 8 февраля 2022 года.

"Реформы, проводимые в сфере СМИ в Азербайджане, по существу содержат меры, направленные на более совершенное регулирование организационных, правовых и экономических основ деятельности в этой сфере, а также получения, подготовки, передачи, производства и вещания массовой информации", - добавил А.Исмайлов.

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