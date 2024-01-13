Завтра в Азербайджане ожидается снежная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет идти снег.

Как сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром 14 января в некоторых местах осадки примут интенсивный характер.

К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром ожидается туман. Временами усиливающийся северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - около 0°, вечером - до 1°мороза. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидается снег, в отдельных местах осадки примут интенсивный характер. К вечеру осадки постепенно сократятся. В некоторых районах временами туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем - от 1° мороза до 3° тепла, ночью в горах - 10-15° мороза, днем - 3-8° мороза.

Ночью и утром дороги в горных и предгорных районах могут обледенеть.

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