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В Азербайджане пересматривается законопроект "О репродуктивном здоровье"

Общество Материалы 18 января 2024 14:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане пересматривается законопроект "О репродуктивном здоровье"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Идет работа по подготовке законопроекта "О репродуктивном здоровье".

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

"Мы ждем, что в ходе весенней сессии этот закон поступит в Милли Меджлис и мы приступим к его обсуждению. Принятие данного закона ожидается и гражданами. Проводится серьезная работа по его подготовке, принимаются предложения различных сторон, устраняются недочеты", - добавил он.

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