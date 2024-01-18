В Азербайджане пересматривается законопроект "О репродуктивном здоровье"

БАКУ /Trend/ - Идет работа по подготовке законопроекта "О репродуктивном здоровье".

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

"Мы ждем, что в ходе весенней сессии этот закон поступит в Милли Меджлис и мы приступим к его обсуждению. Принятие данного закона ожидается и гражданами. Проводится серьезная работа по его подготовке, принимаются предложения различных сторон, устраняются недочеты", - добавил он.

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