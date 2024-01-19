В Израиле почтили память шехидов 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В израильских городах Иерусалим и Афула прошли памятные мероприятия, посвященные 34-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие, организованное филиалом Израильско-азербайджанской международной ассоциации «АзИз» в Иерусалиме, началось с зажжения свечи главой организации Александром Аграновским. Он рассказал о том, что произошло в ту страшную ночь в Баку, которую называют «Черным январем», и объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии.

Выступившая на мероприятии вице-президент Израильско-азербайджанского международного объединения «АзИз», директор Азербайджанского культурного центра Егана Салман сказала, что независимо от того, где проживают наши соотечественники, представляющие Азербайджан, они не забудут кровавую расправу, учиненную над невинными мирными жителями столицы в ту страшную ночь, когда советские войска безжалостно убивали женщин, детей, стариков.

Было подчеркнуто, что жертвами террора стали граждане Азербайджана различных национальностей, в том числе граждане еврейского происхождения Ян Меерович, Александр Мархевка и Вера Бессантина. В тяжелые для Азербайджана дни великий лидер Гейдар Алиев, живший в то время в Москве, обвинил советское правительство в незаконном вводе войск в Баку и осудил беспрецедентную жестокость советской армии по отношению к гражданскому населению Азербайджана.

Затем был показан документальный фильм «Окровавленные гвоздики», представленный Государственным комитетом по работе с диаспорой. Этот фильм, снятый по сценарию активного члена азербайджанской общины, режиссера Азима Садыхова, проживающего в США, был удостоен премии Telly Awards - 2023.

Фильм также был показан на вечере памяти, организованном Азербайджанским культурным центром в центральной библиотеке города Афула.

На мероприятии, в котором приняли участие представители различных национальностей, была предоставлена информация о трагедии 20 Января – одном из самых страшных событий в истории Азербайджана, своими воспоминаниями поделились очевидцы событий «Черного января» 1990 года в Баку.

Во время мероприятия были зажжены свечи и минутой молчания почтена память жертв трагедии.

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