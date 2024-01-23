Новые подробности о подростке, убившем ученика в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Ф.Шабанов (2007 года рождения), подозреваемый в нанесении смертельных ножевых ранений школьнику в Гяндже, прекратил учебу в 10 классе по заявлению родителей и был исключен из школы.

Об этом во вторник Trend сообщили в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования.

В управлении подчеркнули, что Ф.Шабанов до инцидента пытался пройти в школу, но его туда не пустили.

Напомним, что утром 23 января в Гяндже ученик XI класса полной средней школы № 8 имени М.П.Вагифа Рауль Рагимов получил ножевое ранение перед зданием школы. Р. Рагимов был немедленно доставлен в больницу, где он позже скончался. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении убийства Ф.Шабанов.

Разбирательства по данному факту продолжаются.

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