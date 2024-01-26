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Армянская сторона уклоняется от сотрудничества - Кямран Алиев

Общество Материалы 26 января 2024 13:27 (UTC +04:00)
Армянская сторона уклоняется от сотрудничества - Кямран Алиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Совместно с Военной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и другими соответствующими органам принимаются необходимые меры по выявлению граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2023 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что, как и в случае с минами, армянская сторона уклоняется от сотрудничества в этом вопросе и отказывается предоставлять соответствующую информацию.

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