Армянская сторона уклоняется от сотрудничества - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Совместно с Военной прокуратурой, Службой государственной безопасности, Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и другими соответствующими органам принимаются необходимые меры по выявлению граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, посвященном итогам 2023 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что, как и в случае с минами, армянская сторона уклоняется от сотрудничества в этом вопросе и отказывается предоставлять соответствующую информацию.

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