Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев, отправившаяся из Гарадагского района города Баку, прибыла в освобожденный от оккупации город Физули.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, прибывшим в Физули семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), другие официальные лица.

На этом этапе в город Физули переселены 30 семей - 104 человека. Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 500 семей (1 854 человека).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!