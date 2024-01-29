Общественный совет при минэкологии Азербайджана призвал Армению прекратить работы на месторождении золота Амулдаг

БАКУ /Trend/ - Призываем правительство Армении и компании, занимающиеся добычей золота на месторождении Амулдаг, немедленно прекратить работы на этом месторождении, эксплуатация которого ведется без учета каких-либо экологических норм.

Об этом в понедельник Trend заявил председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов.

"С тех пор, как Армения изъявила желание построить завод на границе с Нахчываном в стороне села Араздейен в июне прошлого года, было сделано несколько заявлений. В связи с этим было направлено открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Считаем похвальным протест организаций гражданского общества и экоактивистов Армении о том, что эксплуатация месторождения Амулдаг представляет серьезную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам. В июне прошлого года мы сделали несколько заявлений о том, что Армения хочет построить завод на границе с Нахчываном в стороне села Араздейен. К сожалению, со стороны гражданского общества Армении реакции на это не последовало. Сейчас же в Армении более 100 гражданских обществ и экоактивистов выступили с заявлениями по поводу месторождения золота Амулдаг и его последствий. В результате этой деятельности тяжелые металлы сбрасываются в реку Баргушад и загрязняют реку Араз через реку Хакари.

К сожалению, в качестве инвесторов здесь выступают иностранные компании", - добавил А.Мамедов.

Отметим, что месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от Истису - месторождения природной минеральной воды. Эксплуатация месторождения наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису.

Месторождение также расположено в местности между реками Арпачай и Базарчай. Обе реки, протекая по территории Азербайджана, впадают в реку Араз. Использование давно запрещенных, представляющих высокую опасность для окружающей среды токсичных веществ в эксплуатации месторождения Амулдаг разрушает природу, приводит к закислению речных вод, отравлению воды. Помимо того, что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гёйча, расположенного недалеко от этой территории. В то же время эта промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, река Арпачай, а также река Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда в Каспийское море. Таким образом, эксплуатация месторождения наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

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