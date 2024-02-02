Полиция Ширвана провела операцию: задержаны угонщик автомобилей и наркоторговцы

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящихся боеприпасов сотрудниками Ширванского городского отделения полиции и предотвращению возможных преступлений в будущем.

Как сообщили в пятницу Trend в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия был задержан житель города Ширван Заур Пашаев, который ранее провел в заключении около 19 лет за различные преступления.

Во время обыска в доме задержанного были обнаружены и изъяты огнестрельный пистолет марки "ТТ", магазин к нему и четыре патрона.

В ходе другого оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками отдела, был задержан Самир Гезалов, подозреваемый в угоне транспортного средства на территории города. Во время осмотра угнанного автомобиля были обнаружены и изъяты аккумулятор и усилитель мощности звука, украденные им из другого автомобиля.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции по пресечению незаконного оборота и продажи наркотических средств на территории города, были задержаны жители города Вюсал Ахмедов и Рамин Гаджиев, ранее осужденные за те же деяния.

У этих лиц были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств героин, метамфетамин и марихуана.

По всем указанным фактам в следственном отделе Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением городского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследования продолжаются.

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