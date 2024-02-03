В прошлом году в Азербайджане увеличился тариф на 56 процентов медицинских услуг

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Конверте услуг были изменены и приведены в соответствие с текущими рыночными ценами тарифы на 1464 медицинских услуги, таким образом, произошло увеличение тарифа на 56 процентов медицинских услуг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева, опубликованной в официальной прессе.

"Сумма тарифов на хирургические операции напрямую влияет на выплачиваемые бонусы. Поскольку доплаты начисляются в размере 15 процентов от тарифа, применяемого на хирургические процедуры, повышение тарифов приводит к увеличению бонусов, выплачиваемых врачам хирургического профиля",- отмечается в статье З.Алиева.

Было подчеркнуто, что по сравнению с 2019 годом минимальная заработная плата врачей-специалистов, работающих в Государственных медицинских учреждениях, увеличилась в 3,2 раза, а их доходы (фиксированные надбавки и бонусы) - от 5 до 50 раз.

"После введения системы обязательного медицинского страхования служебную деятельность работников здравоохранения стали оценивать по экономическим и количественным показателям. Врачам выплачиваются доплаты по результатам работы, то есть по количеству проведенных обследований, выполненных хирургических операций",- подчеркивается в статье.