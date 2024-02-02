Стало известно количество вакцинированных в Азербайджане от COVID-19 за месяц

БАКУ /Trend/ - За последний месяц (31 декабря - 31 января) была применена 281 вакцина против коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что количество вакцинированных первой дозой вакцины составляет 44, второй дозой - 25, третьей и более дозами - 183, бустерной дозой вакцины после положительного результата теста - 29 человек.

Общее количество вакцинированных от коронавируса в стране составляет 13 970 733 (первая доза вакцины - 5 413 680, вторая доза - 4 884 398, третья и более доз вакцины - 3 406 119). Количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата теста составило 266 536 человек.

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