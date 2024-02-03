БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», прошедшем в Париже, передает Trend.

Зелим Цкаев, выступавший в весовой категории до 81 кг, одержал победу над соперниками с Коморских островов, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады и вышел в финал.

Представитель Азербайджана, проигравший в решающем матче бельгийцу Матиасу Касселю, поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета.

Другие члены сборной Рашид Мамедалиев, Ибрагим Алиев (оба по 73 килограмма) и Саид Моллаи (81 килограмм) не смогли добиться успеха.