Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анталье продолжается открытый чемпионат Турции по таэквондо. Во второй день соревнований национальная юношеская сборная Азербайджана завоевала еще 4 медали.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана, Гусейн Аббаслы (148 см) завоевал золотую медаль, а проигравшие только в финале Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см) заняли вторые места.

Таким образом, команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завершила открытый чемпионат Турции с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

В первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) – третье.

Отметим, что в чемпионате примет участие и национальная сборная Азербайджана в составе взрослых.