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Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)

Общество Материалы 11 февраля 2024 11:19 (UTC +04:00)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Анталье продолжается открытый чемпионат Турции по таэквондо. Во второй день соревнований национальная юношеская сборная Азербайджана завоевала еще 4 медали.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию тхэквондо Азербайджана, Гусейн Аббаслы (148 см) завоевал золотую медаль, а проигравшие только в финале Мурад Джаналиев (152 см), Новруз Алиев (168 см) и Чингиз Гасанов (172 см) заняли вторые места.

Таким образом, команда под руководством главного тренера Рашада Мамедова и старшего тренера Вургуна Джафарова завершила открытый чемпионат Турции с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

В первый день соревнований Марьям Джафарова (152 см) заняла первое место, а Гюлай Алиева (160 см) – третье.

Отметим, что в чемпионате примет участие и национальная сборная Азербайджана в составе взрослых.

Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
Азербайджанские таэквондисты завоевали медали на открытом чемпионате Турции (ФОТО)
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