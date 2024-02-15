Продлен срок ареста Губада Ибадоглу

БАКУ /Trend/ - В очередной раз было подано ходатайство в суд о продлении срока содержания под стражей в отношении председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу.

Как сообщает в четверг Trend, Наримановский районный суд города Баку счел данное представление обоснованным.

Согласно решению суда, срок содержания Г.Ибадоглу под стражей продлен до 20 мая.

Отметим, что Губад Ибадоглу находится под стражей 7 месяцев. Ему предъявлено обвинение по статьям 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов) и 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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