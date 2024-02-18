Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 февраля в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем - 4-7 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 770 миллиметров ртутного столба до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются местами осадки, а в горных и предгорных районах ожидается снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем будет преимущественно без осадков. Временами будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем ​​5-10 градусов тепла, в горах ночью 6-11 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов мороза.