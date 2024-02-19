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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы

Общество Материалы 19 февраля 2024 22:37 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 109 килограммов, поднял 176 килограммов в рывке и 212 килограммов в толчке, завоевав золотую медаль по обоим видам.

С общим результатом в 388 килограммов (176+212) он взошел на высшую ступень пьедестала почета, обойдя остальных спортсменов.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 402 спортсмена (202 мужчины и 200 женщин) из 43 стран.

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
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