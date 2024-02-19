Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три золотые медали на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории 109 килограммов, поднял 176 килограммов в рывке и 212 килограммов в толчке, завоевав золотую медаль по обоим видам.

С общим результатом в 388 килограммов (176+212) он взошел на высшую ступень пьедестала почета, обойдя остальных спортсменов.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 402 спортсмена (202 мужчины и 200 женщин) из 43 стран.