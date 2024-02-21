Кямиль Зейналлы задержан по запросу Армении - адвокат

БАКУ /Trend/ - Известный азербайджанский фитнес-тренер Камиль Зейналлы был задержан в России по запросу Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал адвокат Алекбер Гараев.

По его словам, К.Зейналлы объявлен в розыск Арменией по 4 статьям обвинения.

"Армения объявила в розыск Камиля Зейналлы по 4 статьям обвинения 29 сентября 2020 года. Вчера вечером он был задержан в России в качестве подозреваемого лица. В настоящее время дело находится на рассмотрении прокуратуры. Если будут направлены дополнительные материалы, в отношении Камиля Зейналлы может быть применена мера пресечения в виде ареста", – отметил А.Гараев.

Адвокат добавил, что защита прав Камиля Зейналлы осуществляется под контролем посольства Азербайджана в России и лично посла Полада Бюльбюльоглу.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

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