На дороге Баку-Губа строится новый надземный пешеходный переход

БАКУ /Trend/ - На 72,5-м километре автодороги М1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией строится новый надземный пешеходный переход.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, общая длина перехода по проекту составляет 48,6 метра, а ширина - 3 метра.

Переход высотой 5,5 метра над уровнем дороги представляет собой металлическую конструкцию. Уже проведены работы по монтажу пролетной части.

В рамках проекта предусмотрено строительство автобусной остановки, диспетчерской для работников, осуществляющих контроль за работой перехода, а также благоустройство территории вокруг пешеходного перехода.

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