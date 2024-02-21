Стало известно, по каким статьям Армения обвиняет Кямиля Зейналлы

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, сегодня ночью, возвращаясь из Москвы в Баку, азербайджанский спортсмен Кямиль Зейналлы был задержан в аэропорту "Домодедово" по запросу Армении.

В социальных сетях опубликована копия обвинения, выдвинутого против Кямиля Зейналлы, сообщает в среду Trend.

Согласно данному документу, К.Зейналлы обвиняется по статьям 149.1.1., 135.1.1., 135.6.1., 135.11.1., 140.2.2. и 147.1. УК Армении:

Статья 135 (преступления против человечности):

- 135.1.1. - убийство

- 135.6.1. - пытки

135.11.1. - иные бесчеловечные деяния, причинившие серьезный вред здоровью человека или тяжелые страдания;

Статья 140 (военные преступления с использованием запрещенных методов ведения войны):

- 140.2.2. Отдавать приказы или угрожать приказом никого не оставлять в живых во время международного вооруженного конфликта или немеждународного вооруженного конфликта;

147.1. Привлечение наемников, организация тренировочных лагерей для наемников, обучение или изучение навыков работы в качестве наемников, финансирование наемников, использование наемников в вооруженных конфликтах или военных операциях, или участие в качестве наемника в вооруженных конфликтах, боевых действиях или согласованных актах насилия.

Статья 149 (Агрессия)

- 149.1. 1. Планирование, подготовка, инициирование или осуществление агрессии лицом, которое фактически руководит, контролирует или руководит политическими или военными операциями государства.

Отметим, что сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ. Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению Посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте.

21 февраля ранним утром приглашённый Посольством адвокат провёл с К. Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом.

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