Лачинский аэропорт - новые кадры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Появились новые кадры из аэропорта в Лачине, освобожденного от оккупации.

Как сообщает в субботу Trend, видеокадры аэропорта были показаны Общественным телевидением Азербайджана (İTV).

Представляем эти кадры:

Отметим, что Лачинский международный аэропорт - это строящийся международный аэропорт вблизи села Корчу Лачинского района Азербайджана. Аэропорт станет самым высокогорным на территории страны.

Длина его взлетно-посадочной полосы будет равна 3 000 м, на перроне будет 6 стоянок для самолетов. Аэропорт будет принимать различные типы самолетов, включая грузовые.

Церемония закладки фундамента будущего аэропорта состоялась в августе 2021 года. Его строительство планируется завершить к 2025 году.

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