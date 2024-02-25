Состоялась церемония награждения победителей Кубка мира в Баку в программе синхронных прыжков на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Trend. Награды были вручены победителям и призерам в программе синхронных прыжков на батуте.

В программе синхронных прыжков на батуте среди женщин "золото" завоевали Николь Асингер и Шайенн Сара Уэбстер (США), серебряная награда у Юньчжу Цао и Синьсинь Чжан (Китай), "бронзы" удостоены Анано Апакидзе и Мариам Рагимови (Грузия).

Награды победителям и призерам вручили член Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Мигель Висенте, менеджер церемонии Руслан Эйвазов, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Гашим Гусейнов.

В программе синхронных прыжков на батуте среди мужчин на высшую ступень пьедестала поднялись - Вэйдзян Фу и Цзе Чжоу (Китай), на второй позиции расположились Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев (Казахстан), третье место заняли Райан Маккагнан и Исаак Роули (США).

Награды победителям и призерам вручили президент Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Кристоф Ламбер, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Сурхай Гараев и Эльмира Лалаева.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях приняли участие гимнасты из 32 стран.

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