Гарагая – место совершения массовой резни - свидетели Ходжалинского геноцида рассказывают о трагедии на месте происшествия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы при помощи бронетехники и личного состава дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы. Подвергшись атакам с трех направлений, 2500 жителей Ходжалы были вынуждены покинуть город и бежать в направлении Агдама. Однако армянские вооруженные формирования перекрыли путь людям и уничтожили их с особой жестокостью, в результате произошла трагедия века.

Как сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, свидетели трагедии рассказали о событиях 32-летней давности, которые произошли в одном из районов совершения кровавых Ходжалинских преступлений - близ Гарагая.

Волей судеб 32 года назад во время этой трагедии они остались живы. Вот уже 32 года они не могут забыть ту полную ужасов ночь. Вот уже 32 года они разлучены со своей родиной. По дороге они не веселились, не смеялись, а только со слезами на глазах вспоминали те страшные дни. Наконец, после долгой разлуки, они увидят Ходжалы. Оставив позади долгий путь, они видят на въезде в город надпись «Ходжалы», и на их лицах появляется небольшая улыбка. Но они все еще говорят о боли и страданиях той ужасной ночи. Наконец, спустя много лет, они вновь находятся в Гарагая.

Выйдя из машины, житель Ходжалы, свидетель геноцида Гумбат Гумбатов оглядывается по сторонам, делает глубокий вдох. Он снова вспоминает ту чудовищную ночь, ему трудно говорить. Но он берет себя в руки и делится с нами воспоминаниями. «Когда Ходжалы был оккупирован, мы решили бежать в сторону Агдама. Это был очень тяжелый день. Мы переправились через реку и с большим трудом дошли до места под названием Гарагая. Нашей единственной надеждой на спасение было дойти до Гарагая. Однако здесь мы подверглись армянскому обстрелу. Чтобы спастись от пуль, мы спустились в долину. Они обстреляли нас и в долине. Моя сестра Айнура, сосед Савалан были убиты, моя золовка и супруга моего шурина получили ранения. Я тоже получил ранение – пуля пронзила мне грудь насквозь. На той стороне горы было много убитых. Звуки выстрелов прекратились около 2-3 часов ночи. Агдамские добровольцы приехали к нам на помощь со стороны Гарагая, они отвезли нас из Шелли в Агдам», - говорит он и замолкает, глаза его наполняются слезами...

Кровавые события в Ходжалы оставили глубокий след в памяти Рамиля Гасанова, которому в то время было 11 лет. Вспоминая о трагедии, произошедшей 32 года назад, Рамиль Гасанов сказал: «Когда армянские боевики напали на Ходжалы, мы переправились через реку Гаргар и пошли в направлении Кетика. Шел снег, было очень холодно. Мы заблудились в лесу, не знали, куда идти. Мы оставались в лесу несколько дней, босые и с непокрытой головой. Когда, наконец, мы добрались до этого места вблизи Гарагая, увидели, что здесь случилась резня, массовое убийство людей, в том числе детей, женщин и стариков. Я был тогда ребенком, но все равно никак не могу забыть тот ужас. Это беспрецедентная трагедия. Эта боль никогда не изгладится из сердец ходжалинцев. Армяне нанесли нашим сердцам незалечимую рану».

Эльяна Керимова провела в лесу со своим 6-летним ребенком две ночи, попала в окружение армян, но в итоге была спасена азербайджанскими военнослужащими. «Когда в ночь с 25 на 26 февраля началась атака на Ходжалы, на берегу реки неподалеку от нашего дома была большая труба, мы забрались в нее и спрятались там. Затем вышли на дорогу в Кетик рядом с фермой и поднялись в горы. Мы думали, что спаслись. Подъехавшая бронемашина армян открыла огонь по толпе, убив дядю Гулу и Раю. Мой супруг повел нас вниз с холма и сам вернулся, чтобы помочь оставшимся. Нас позвали армяне, мы подумали, что это азербайджанцы. Они окружили нас и за время около 4-часовой осады убили 4 человек. Мой ребенок был на спине у моей матери. Они также убили мою мать. Я забрала ребенка со спины матери. Потом нас отвезли в постройку. Я увидела, что под кустом есть место, где можно спрятаться. Взяла ребенка на руки и спряталась там. Когда стемнело, мы вышли и пошли в сторону Гарагая. Мы заночевали здесь. На рассвете прибыли трое азербайджанских военнослужащих. Один из них снял обувь и надел мне на ноги, а ребенку на руки надели носки. Нас отвезли в Агдам», - говорит Эльяна Керимова, рассказывая об ужасах, которые она пережила в ту ночь.

Во время Ходжалинской трагедии большую роль в эвакуации убитых и раненых сыграли сформированные в Агдаме отряды добровольцев. Услышав о трагедии, добровольцы немедленно выдвинулись в направлении Аскерана, нейтрализовали армянские вооруженные силы в Гарагае, вывезли уцелевших жителей Ходжалы, раненых и тела.

Бывший боец Орудж Джаббаров рассказывает о том, что произошло 32 года назад: «Когда случилась Ходжалинская трагедия, я находился на посту возле кладбища Гараагаджи в Агдаме. Ночью мы услышали выстрелы. Связались с другими постами, те сказали, что армяне убивают людей в Ходжалы. Мы узнали, что люди из Ходжалы в надежде на спасение направляются в Шелли. Здесь в Гарагая, где мы сейчас находимся, был пост армян. Они с этого поста убивали ходжалинцев, бежавших в сторону Агдама. Мы подумали, что если возьмем Гарагая, то сможем открыть коридор для эвакуации людей. С несколькими товарищами мы взяли армянский пост в Гарагая. Когда мы поднялись, они (армяне – ред.) расстреляли Яшара и Искендера у подножия скалы. Спустившись, мы стали свидетелями жуткого зрелища. Они убили женщин, стариков и детей. Пришедшие на помощь забрали тела и раненых и отвезли их в Агдам. Мы шли дальше, чтобы спасти больше людей. Вдруг мы увидели, как один человек поднялся на вершину холма и упал. Мы подумали, что он ранен. Оказалось, что армяне выстрелили в него за то, что он не сообщил им о нашем приближении. Потом я столкнулся лицом к лицу с армянским боевиком. Мы направили друг на друга оружие. Я оказался быстрее и убил его. Потом пришли наши товарищи, мы спасли много женщин и детей. Жителей Ходжалы, находившихся на этой территории, мы вывели в тыл Гарагая по склону горы. На помощь пришло все население Агдама – как бойцы-добровольцы, так и мирные жители. Раненых доставили в больницу, а трупы – в Агдамскую мечеть».

Несмотря на то, что в тех местах, где была совершена резня, сейчас холодная зима, наше внимание привлекли цветущие цветы. Фиолетовые цветы, растущие на этих землях, окропленных кровью жертв Ходжалинского геноцида, выглядывали то тут, то там, словно приветствуя своих родных жителей.

Память крови

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, атаковали город Ходжалы с участием дислоцированного в Ханкенди 366-го полка бывшей советской армии и с беспрецедентной жестокостью уничтожили гражданское население. Во время Ходжалинского геноцида 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, были убиты с немыслимой беспощадностью только потому, что они были азербайджанцами, 487 мирных жителей получили серьезные ранения, а 1275 человек были взяты в плен и заложники.