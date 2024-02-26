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Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2024 17:25 (UTC +04:00)
Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Коллектив Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL посетил памятник, установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида, передает в понедельник Trend со ссылкой на Пресс-ЗАО Azerbaijan Airlines.

В этом году отмечается 32-я годовщина трагедии.

Сотрудники авиакомпании возложили цветы к памятнику «Ana harayı» («Крик матери») и с глубоким уважением почтили память жертв геноцида.

В результате геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года, были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного. 487 человек получили ранения от вражеских пуль. 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.

Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)
Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы (ФОТО)
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