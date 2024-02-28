Назван объем водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами. Ресурсы поверхностных вод страны составляют 30 миллиардов кубометров. Только 30 процентов этих ресурсов находятся на территории Республики, а 70 процентов поступают с территории соседних стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов.

Председатель отметил, что в связи с климатическими изменениями, произошедшими за последние годы, ресурсы поверхностных вод в Республике резко сократились.

"В связи с этим требуется обеспечение рационального использования водных ресурсов на территории страны, реконструкция систем предупреждения водных потерь, создание новых водных ресурсов",- добавил З.Микаилов.

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