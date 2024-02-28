Председатель Правления ЗАО «AzerGold» провел очередную встречу с победителем третьего конкурса «Yüksəliş»

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провел очередную встречу с одним из победителей третьего конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Вугаром Мамедовым в рамках программы наставничества проекта.

На встрече с победителем конкурса был рассмотрен годовой план индивидуального развития, обсуждена работа, которую планируется провести в рамках программы. Также была согласована программа действий на следующий месяц с целью определения приоритетов по личностному развитию. Так, в течение одного месяца будет проведен SWOT-анализ победителя конкурса, определены потребности в личном и профессиональном развитии.

В ходе встречи З.Ибрагимов ответил на вопросы победителя конкурса о планировании карьеры, самостоятельном принятии решений, повышении профессиональных навыков, дал рекомендации по долгосрочному и прогрессивному развитию.

В.Мамедов поблагодарил председателя правления ЗАО «AzerGold» за теплый прием и выразил уверенность в том, что проведенные на встрече обсуждения, рекомендации будут иметь весомый эффект в качестве вдохновляющих и направляющих факторов при выполнении согласованных задач на следующий месяц, а также в работе, которая будет проводиться в течение всего срока действия программы.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» («Восхождение») был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального стадий. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на 1 год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 25 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, четвертого по счету конкурса «Восхождение».