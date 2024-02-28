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Посольство Азербайджана в Анкаре благоустраивает могилу Расулзаде

Общество Материалы 28 февраля 2024 20:17 (UTC +04:00)
Посольство Азербайджана в Анкаре благоустраивает могилу Расулзаде

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Начаты работы по благоустройству могилы Мамеда Эмина Расулзаде.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции.

"Как известно, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летия со дня рождения одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде. Посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике, руководствуясь распоряжением главы государства, приступило к благоустройству могилы выдающегося общественно-политического деятеля, расположенной на кладбище Джабаджи Эсри в Анкаре. Работы по благоустройству осуществляются в координации с соответствующими государственными структурами Турции. Завершить работы планируется до 6 марта - годовщины смерти М.А.Расулзаде", - говорится в сообщении.

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