Внесена ясность в вопрос о переходе школ в Азербайджане на дистанционное обучение в связи с корью

БАКУ /Trend/ - Школы в Азербайджане не будут закрыты из-за кори и не будут переведены на дистанционное обучение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом выступая на брифинге для СМИ, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

"После 6-7 лет отсутствия своевременной вакцинации детей мы сталкиваемся с подобными случаями. Вакцинация детей важна.

Учитывая соответствующие возможности, в школах усилен контроль, а педагогическому составу рекомендовано более внимательно относиться к любым тревожным признакам, которые могут наблюдаться в состоянии здоровья учащихся", - добавил Э.Амруллаев.

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