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Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента АФФА

Общество Материалы 1 марта 2024 15:52 (UTC +04:00)
Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента АФФА

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Ровнаг Абдуллаев сегодня на очередном заседании исполкома АФФА в Гяндже.

В конце заседания президент АФФА сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на отчетно-выборной конференции, которая пройдет 2 апреля.

Отметим, что Р.Абдуллаев возглавляет АФФА с 2008 года.

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