В школах должно быть повышено внимание к безопасности пищевых продуктов - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В дошкольных, средних и высших учебных заведениях внимание к безопасности и нормированию качества пищевых продуктов должно быть повышенным.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, выступая в Милли Меджлисе (парламент) с ежегодным докладом "О защите прав человека в Азербайджанской Республике" за 2023 год, сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Она отметила, что необходимо усилить контроль за реализацией продуктов питания, прием которых для несовершеннолетних запрещен или не считается целесообразным.

"Также важно регулярно проводить плановые и внеплановые мониторинги для своевременного выявления недостатков в этой сфере", - добавила С.Алиева.

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