Омбудсмен Азербайджана внесла предложение по предотвращению ранних браков

БАКУ /Trend/ - Серьезную озабоченность вызывают случаи отвлечения детей, особенно девочек, от образования, раннего вступления в брак, насилия в отношении детей в обществе, семье и учебных заведениях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, выступая в Милли Меджлисе (парламент) с ежегодным докладом "О защите прав человека в Азербайджанской Республике" за 2023 год, сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Она отметила, что в целях предотвращения подобных случаев необходимо принять срочные меры по укреплению связей между родителями и образовательными учреждениями, координации деятельности соответствующих государственных структур, совершенствованию законодательства.

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