В Азербайджане ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 7 марта до утра 8 марта ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Вечером и ночью местами возможны осадки.

Об этом Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

После нескольких дней умеренной погоды в районах Азербайджана 7 марта, начиная с горных районов, ожидается изменение погодных условий, до утра 9 марта погода будет неустойчивой, прогнозируются осадки, в горных районах выпадет снег.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Нахчыване ожидаются интенсивные осадки. Западный ветер усилится до 18-23 м/с преимущественно в горных и предгорных районах. Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

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