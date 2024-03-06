Внесена ясность в вопрос о преподавании на русском языке в школах Карабаха (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:58)

БАКУ /Trend/ - В школах Карабаха возможно преподавание на русском языке при наличии резерва педагогических кадров.

Как сообщает в среду Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.

"В школах созданы все условия, но мы испытываем нехватку кадров, которые преподают на русском языке", - сказал Багиров.

Отметим, что согласно плану мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", министерству науки и образования Азербайджана поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы.

В документе отмечается, что предусмотрено строительство и восстановление в Шушинском районе - 7, Агдамском - 29, Физулинском - 23, Зангиланском - 21, Кяльбаджарском - 30, Лачинском - 21, Губадлинском - 16, Джебраильском - 25, Ходжавендском - 20, Тертерском районах (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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