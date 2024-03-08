Лучшие моменты второго дня соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня представители мужской спортивной гимнастики представляют упражнения на гимнастическом коне, перекладине, а также опорный прыжок, представительницы женской спортивной гимнастики – вольные упражнения и упражнения на бревне.

Соревнования проходят в очень упорной, напряжённой борьбе, спортсмены демонстрируют прекрасную подготовку и высокие результаты.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 67 стран мира.

Кубок мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года. По итогам соревнований будет вручено десять комплектов наград. Также на соревнованиях гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Trend представляет вниманию читателей фотокадры лучших моментов второго дня соревнований Кубка мира в Баку.

Фото: Заур Мустафаев.

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