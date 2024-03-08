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В Кубке мира в Баку участвуют титулованные спортсмены – гимнастка из Австрии

Общество Материалы 8 марта 2024 20:00 (UTC +04:00)
В Кубке мира в Баку участвуют титулованные спортсмены – гимнастка из Австрии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку участвуют титулованные спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, спортсменка из Австрии Селина Кикинджер.

"Среди именитых гимнасток–участниц соревнований в Баку - олимпийская чемпионка Нина Дервал. Очень интересно наблюдать за ее выступлениями, и за тем, как представляют свои программы другие спортсменки. Что касается меня, то главное это стабильно выполнить свою программу, получить новый опыт, который я применю уже на следующем старте", - отметила Селина Кикинджер.

Гимнастка из Австрии рассказала, что это ее первый визит в Азербайджан.

"Мне понравился Баку, город чистый, красивый. Гимнастическая арена - прекрасная, организаторы замечательно проводят соревнования", - сказала спортсменка.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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