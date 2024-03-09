Ситуация с исламофобией во Франции критическая – международный эксперт

БАКУ /Trend/ - Исламофобия все больше распространяется в западных странах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил международный эксперт по правам человека Саул Такахашиво во время панельных дискуссий на международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что геноцид в Газе вызывает резкий рост исламофобии в западных странах.

"Но такой рост исламофобии связан, в то же время, с политической ситуацией", - отметил эксперт.

С.Такахаши упомянул, что одной из европейских стран, где растет уровень исламофобии, является Франция.

"Ситуация с исламофобией во Франции критическая. Некоторые организации пытаются связать это с соблюдением международного права, но я думаю, что в том, что делает французское правительство, есть много политических факторов, как внутренних, так и внешних.

Как международный эксперт по правам человека, я должен сказать, что все правительства должны соблюдать международные законы о правах человека. К сожалению, во Франции и во многих западных странах их не соблюдают", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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