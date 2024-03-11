Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов,

Ночью и утром местами ожидается морось. Временами порывистый северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 3–6° тепла, днем – 6–9° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 миллиметров ртутного столба до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет в пределах 65–75 процентов.

В регионах Азербайджана ожидается местами дождливая погода, в горных районах – снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2–6°, днем – 8–13° тепла, в горах – ночью 5–10° мороза, днем 0–3° мороза.

В некоторых горных районах на дорогах возможен гололед.

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