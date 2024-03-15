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Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре - Гурбан Гурбанов

Общество Материалы 15 марта 2024 03:18 (UTC +04:00)
Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре - Гурбан Гурбанов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Я благодарю своих футболистов. Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся после ответного матча (3:2) против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Опытный специалист рассказал, что его подопечные потратили много сил:

"Я благодарю наших прекрасных азербайджанских болельщиков. Сегодня с нами были 3 тысячи болельщиков. Они были большой силой и поддержкой для команды. Поздравляю Хаби Алонсо, они прошли в следующий этап. Желаю успехов и сопернику, и нам».

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 4:5 (2:2, 2:3) в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

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