Рада приехать в Баку на Международный турнир "AGF Trophy" – гимнастка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Мне рассказывали, что в Баку очень красиво, хорошая гимнастическая арена, и я рада приехать сюда на турнир.

Об этом сказала в пятницу Trend участница проходящего в Баку Международного турнира по спортивной гимнастике "AGF Trophy", спортсменка из Узбекистана Милана Гайнулина.

"Сегодня немного не получилось упражнение на брусьях. Теперь надо сосредоточиться на завтрашнем выступлении, и думаю, что второй квалификационный день пройдет для меня успешно. Турнир "AGF Trophy" – мои первые выездные международные соревнования в этом году", - сказала спортсменка.

Милана Гайнулина отметила, что она с четырех лет занимается спортивной гимнастикой, и что в команде есть спортсменки, на которых она старается равняться.

Отметим, что Международный турнир по спортивной гимнастике "AGF Trophy" проходит в Национальной арене гимнастики в Баку с 15 по 17 марта. В соревнованиях участвуют около 90 спортсменов, которые представляют Азербайджан, Казахстан, Украину, Узбекистан и Грузию.

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