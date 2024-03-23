Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Авиакомпания Azerbaijan Airlines обратилась к пассажирам, вылетающим из Москвы

Общество Материалы 23 марта 2024 13:30 (UTC +04:00)
Авиакомпания Azerbaijan Airlines обратилась к пассажирам, вылетающим из Москвы

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве авиакомпания Azerbaijan Airlines просит пассажиров, вылетающих из российской столицы, прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета.

"При обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с произошедшим трагическим событием в «Крокус Сити Холл», вылетающих в период с 23.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как отмечается, при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].

Лента

Лента новостей

Читать все новости