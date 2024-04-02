БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена, проведенного 3 марта.

Как сообщили Trend во вторник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), учащиеся 11-х классов, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2024/netorta, могут ознакомиться с результатами сданного ими экзамена, графическим изображением листа ответов.

Также учащиеся могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив свой "рабочий номер" (8-значный код) на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

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