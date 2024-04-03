Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" и встретилась с исполнительным директором Фонда Шафаг Мехралиевой.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, на встрече была подчеркнута деятельность Фонда поддержки литературы "Дом литератора", созданного в Ичеришехер, где в 1929-1941 годах жил видный представитель истории национальной литературно-художественной мысли Азербайджана XX века, писатель, ученый-педагог Мир Джалал Пашаев.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова была проинформирована о жизни и творчестве Мир Джалала Пашаева. Осмотрев дом-музей, она ознакомилась с фотографиями и ценностями, принадлежащими писателю.

На встрече Актоты Раимкулова упомянула, что в рамках многогранной деятельности Фонда реализуются проекты по продвижению наследия великих поэтов и писателей тюркского мира, а также по дальнейшему углублению литературно-культурной интеграции тюркских народов в современную эпоху. Она также рассказала о планируемых проектах Фонда тюркской культуры и наследия по объединению молодых писателей тюркских народов, а также освещению их произведений.

Встреча завершилась обсуждением совместного сотрудничества между Фонда тюркской культуры и наследия и Фондом поддержки литературы "Дом литератора", а также вопросов, представляющих взаимный интерес.

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