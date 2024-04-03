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Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)

Общество Материалы 3 апреля 2024 13:52 (UTC +04:00)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" и встретилась с исполнительным директором Фонда Шафаг Мехралиевой.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, на встрече была подчеркнута деятельность Фонда поддержки литературы "Дом литератора", созданного в Ичеришехер, где в 1929-1941 годах жил видный представитель истории национальной литературно-художественной мысли Азербайджана XX века, писатель, ученый-педагог Мир Джалал Пашаев.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова была проинформирована о жизни и творчестве Мир Джалала Пашаева. Осмотрев дом-музей, она ознакомилась с фотографиями и ценностями, принадлежащими писателю.

На встрече Актоты Раимкулова упомянула, что в рамках многогранной деятельности Фонда реализуются проекты по продвижению наследия великих поэтов и писателей тюркского мира, а также по дальнейшему углублению литературно-культурной интеграции тюркских народов в современную эпоху. Она также рассказала о планируемых проектах Фонда тюркской культуры и наследия по объединению молодых писателей тюркских народов, а также освещению их произведений.

Встреча завершилась обсуждением совместного сотрудничества между Фонда тюркской культуры и наследия и Фондом поддержки литературы "Дом литератора", а также вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
Актоты Раимкулова посетила Фонд поддержки литературы "Дом литератора" (ФОТО)
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