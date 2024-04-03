Генпрокуратура Азербайджана опровергла распространенные в СМИ "показания" Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве 5 членов своей семьи

БАКУ /Trend/ - Ряд СМИ и пользователей социальных сетей распространили якобы детали показаний в суде Ахмеда Ахмедова, обвиняемого по уголовному делу об умышленном убийстве 5 членов своей семьи 13 февраля в Баку.

Как сообщили в среду Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, распространенная информация, которая служит для формирования у общественности ошибочного мнения, категорически опровергается, так как не отражает действительности.

"Содержание указанных "показаний" не совпадает с показаниями Ахмеда Ахмедова при допросе в прокуратуре Хатаинского района, проводящей предварительное следствие, а также при рассмотрении судом ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием.

В связи с этим мы еще раз просим воздержаться от публикации искаженной и неподтвержденной в пресс-службе Генпрокуратуры информации", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее - сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением прокуратуры Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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